ＳＨＩＦＴはこの日の取引終了後、上期（２５年９月～２６年２月）連結決算を発表した。売上高は７２０億３５００万円（前年同期比１６．８％増）、営業利益は６９億７００万円（同１４．３％減）と増収減益で着地した。 デジタル化の取り組みや生成ＡＩなど新技術のビジネス実装が進展するなか、この事業環境の変化を追い風として捉え業容拡大へとつなげた。増収トレンドは継続した一方、利益面ではＡＩ関連投資や採