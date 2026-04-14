女優の広末涼子が約1年の沈黙を破り、芸能活動を再開させた。【写真】「初恋のアイコンが…」広末の不倫騒動に韓国冷ややか4月1日に公式サイトを通じて、同月より活動を少しずつ再開することを発表した広末。昨年4月、新東名高速道路において時速約185kmで走行中に大型トレーラーへの追突事故を起こした彼女は、その後、双極性感情障害および甲状腺機能亢進症との診断を公表し、芸能活動を休止していた。そんな広末の復帰を受けて