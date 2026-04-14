10年、20年先の社会の変化を見据えて、子どもの教育を考え始める親が増えている。幼児から高校生まで教える人気学習塾「VAMOS」の富永雄輔代表が、教育の新潮流から、子どもの学力の伸ばし方のヒントなどを解説する本連載。前回に続き今回は、2026年の中学入試を踏まえ、上位校・中難関校・中堅校のレベル別動向と首都圏の地域別の傾向に焦点を当てる。（進学塾VAMOS代表富永雄輔、 構成／ライター奥田由意）男子上位校は開成