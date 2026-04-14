14日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2226枚だった。うちプットの出来高が1670枚と、コールの556枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の194枚（57円安100円）。コールの出来高トップは6万5000円の183枚（81円高330円）だった。 コールプット 出来高前