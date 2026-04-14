14日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1288枚だった。うちプットの出来高が6386枚と、コールの4902枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の325枚（265円安265円）。コールの出来高トップは6万1000円の883枚（173円高410円）だった。 コールプット 出来高