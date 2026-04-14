14日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は27枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは7万5000円の3枚（6円高44円）だった。プットのの合計出来高は21枚。プットの出来高トップは4万2000円の7枚（294円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格