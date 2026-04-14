ユナイテッド＆コレクティブ [東証Ｇ] が4月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年2月期の最終損益(非連結)は2億2700万円の赤字(前の期は5900万円の黒字)に転落したが、従来予想の800万円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。27年2月期は200万円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を見送るとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である12-2