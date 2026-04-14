ジーイエット [東証Ｓ] が4月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年2月期の最終損益(非連結)は30.7億円の赤字(前の期は14.7億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、27年2月期は9億円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の最終損益は18.3億円の赤字(前年同期は5.5億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-12.2％→-41.5％に急悪化した。 株探ニュース