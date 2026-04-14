ユニシアホールディングス [東証Ｓ] が4月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比49.7％減の1.6億円に落ち込み、12-5月期(上期)計画の4.3億円に対する進捗率は37.2％にとどまり、5年平均の57.7％も下回った。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.4％→2.7％に悪化した。 株探ニュース