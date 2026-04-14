システムインテグレータ [東証Ｓ] が4月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比88.4％増の5.6億円に拡大し、27年2月期も前期比9.0％増の6.2億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を11円→13円(前の期は10円)に増額し、今期は前期比2円減の11円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比73.1％増の1.1億円に拡大し、売