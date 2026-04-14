中国南部広東省深セン市のハイエンドAIロボットメーカー、楽聚ロボットのパイロット生産ラインが4月12日、正式に稼働しました。これは、深セン初の人型ロボットのパイロット生産ラインとなります。パイロット生産ラインは製品の改良サイクルを加速させ、後続の大量生産に向けた「試作」を目的としています。パイロット生産ラインの工程検証と「準量産」を経た人型ロボットは、仏山に運ばれ、広東省初の1万台規模の人型ロボット自動