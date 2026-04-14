フィギュアスケート、ミラノ・コルティナ五輪男子シングル銀メダルの鍵山優真選手が13日に自身のSNSを更新し、来季の休養を発表しました。オリンピックで男子シングルと団体で2つの銀メダルを獲得後、3月の世界選手権ではフリー自己ベストで銀メダルに輝いていた鍵山選手。13日に更新した自身のインスタグラムには、世界選手権での演技に「自分の追い求めていた以上のパフォーマンスをすることができて、(中略)夢のような時間と最