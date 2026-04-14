お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜（43）が13日、自身のインスタグラムを更新。親交のある“豪華メンバー”でアーティストグループ・XGのライブを観戦したことを報告した。【写真】「メンツすごすぎ」XGのライブを観戦した、近藤春菜＆朝ドラ俳優＆人気アイドルの“豪華”集合ショット近藤は「SAIKO!!!!!!!SAIKO!!!!!!!SAIKO!!!!!!!」と書き出し、俳優の村川絵梨（38）と伊藤沙莉（31）、アイドルグループ・ももいろクロー