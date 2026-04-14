アイナ・ジ・エンドさんが、日本テレビ系の新音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（14日・24時24分放送）に出演することが発表されました。この番組は、毎回1組のアーティストを迎え、MCを務めるtimeleszの菊池風磨さん（31）と俳優の畑芽育さん（24）とのトークや、紹介VTRなどを通じて楽曲に込められた思いや制作背景をひもときながら、スタジオライブを披露する音楽番組です。今夜放送のゲストアーティストには、国内外