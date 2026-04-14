小雨の中、モニュメントに手向けられた花。傘をさして手を合わせる住民たち。熊本地震の「前震」から10年となった14日、被災地では追悼の祈りがささげられた。近しい人を亡くし、住み慣れた家を失った体験は今も生々しい。「地震があっても、この町に住みたい」。被災者たちは復興への思いを新たにし、記憶の継承を誓った。震度7を2回観測し、災害関連死を含め45人が死亡した熊本県益城町。朝から多くの人が震災記念公園を訪れ