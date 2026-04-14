高市早苗総理大臣は12日の自民党大会で、憲法改正について「発議にメドが立ったと言える状態で来年の党大会を迎えたい」と述べ、今後1年で国会発議に道筋をつけたいとの考えを明らかにした。筆者がそれより注目したのは、高市氏が「今年いくつの公約を実現できたか、来年いくつの公約を実現できるかが党勢拡大につながる」と述べたことだ。支持者が実現を願う公約は高市支持者はどの公約の実現を願っているのだろうか。安倍晋三元