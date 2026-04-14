陸上自衛隊トップの荒井正芳陸上幕僚長は記者会見で、自民党大会での自衛官による君が代斉唱に関し「さまざまな受け止めが生じていることは承知している。隊員一人一人の自覚を促すような指導を徹底したい」と述べた。