女子ゴルフの都玲華が１４日、自身のインスタグラムを更新。「この度株式会社シュテルン世田谷様にサポートをいただくことになり、大変嬉しく思っております。このカッコイイ（かわいい）車両でトーナメント会場に通えることが楽しみです皆さまに良いご報告ができるように、精一杯頑張ります！」と記し、新たな愛車との写真を投稿した。ドイツの高級自動車メーカー「ベンツ」のＳＵＶ車、白のＧＬＣで、都は大きなキーと花束