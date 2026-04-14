茨城県内で２０２５年に起きたストーカー事案の相談件数は前年比１３件増の４５９件だったことが、県警のまとめでわかった。位置情報を利用したストーカー行為に関する相談はここ数年で急増しており、手口の巧妙化が深刻な問題となっている。（古屋敷周）県警人身安全少年課によると、女性からの相談は４１７件と全体の９割を占めた。加害者の内訳では、交際関係が１５８件で最も多く、次いで職場関係が１３３件だった。相談