衆院本会議で防災庁の設置関連法案の趣旨説明を聞く高市首相＝14日午後災害対応における政府の司令塔機能を担う防災庁の設置関連法案が14日、衆院本会議で審議入りした。内閣直属の組織で、他府省庁の取り組みが不十分な場合に対応を求める「勧告権」を付与することが柱。高市早苗首相は「防災体制の抜本的強化を図る」と述べ、平時に被害抑制策を検討する事前防災の徹底に力を入れる考えを示した。今国会で成立すれば、政府は11