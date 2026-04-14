タレントのMEGUMI（44）がMCを務める13日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。ライブに衝撃を受けた人気アイドルグループを明かした。この日はアイドルグループ「Travis Japan」松倉海斗と吉澤閑也、お笑いコンビ「さや香」の新山がゲスト出演した。そんな中、「ちょうどこの夏にTravis Japanのライブに行かせていただいて。びっくりしたの」とMEGUMI。「構成がめちゃくちゃカッコよくて。