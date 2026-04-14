広島・大盛穂が、チャンスを活かしている。2月の対外試合からアピールしてきたドラフト1位・平川蓮（仙台大）が、開幕から4試合連続で『1番・センター』でスタメン出場していたが、3月31日のヤクルト戦で怪我により途中交代。翌日に一軍登録を抹消され、2日のヤクルト戦から1番の打順で出場しているのが大盛だ。大盛は開幕から代走、守備固めで出場してきたが、今季初スタメンとなった2日のヤクルト戦で1安打すると、3日の阪