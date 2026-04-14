Image:楽天市場 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。本日2026年4月14日は、価格と性能のバランスに優れたMotorola（モトローラ）の新作スマートフォン「moto g06」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Motorola モトローラ SIMフリースマー