ロッテは14日、6月9日の中日戦（ZOZOマリンスタジアム）で、映画「スター・ウォーズ」をテーマとした「STAR WARS NIGHT」を開催することになったと発表した。1977年の公開以来、世代を超えて世界中のファンを魅了し続ける同シリーズの最新作、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、2026年5月22日に日米同時公開されることを記念して開催される。当日は、球場内のビジョン映像や音楽を通じてスタ