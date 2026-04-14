メジャー30球団でポストシーズンから最も遠ざかっているエンゼルス。2014年に地区優勝したのを最後に、昨季まで11年連続でポストシーズンを逃しているしかし、今季は12年ぶりにそのチャンスが巡ってくるかもしれない。もしエンゼルスが美酒を味わうとすれば、それはエース右腕の成長が最大の要因となるだろう。その投手とは、ホセ・ソリアーノ。メジャー5年目を迎えたドミニカ共和国出身の27歳だ。ソリアーノは今季、開幕