【ポケパーク カントー：「ショッピングバッグ」】 JANコード：4573629443979 4月下旬頃～ 新バッグ順次発送予定 ポケパーク カントーは同パークにて販売されていた「ショッピングバッグ」について、交換方法の案内を4月14日に公開した。 当該の「ショッピングバッグ（JANコード：4573629443979）」は、グランドオープ