新しい季節を迎え、バッグを新調したいという人も多いのでは。デイリーコーデの相棒にするなら、使い勝手が良いアイテムを選びたい！ そんな人に向けて、【ワークマン】から登場している便利な2WAYバッグをご紹介します。気分や着こなしに合わせて持ち方を変えることができるので、幅広いシーンで活躍しそう。今シーズンは優秀バッグを味方に、お出かけを楽しんで。 通勤からプライベートま