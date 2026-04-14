「もっとこうすればよかった……」誰しも大なり小なり後悔を抱えて生きているものです。筆者の知人で60代の主婦Aさんも、夫が定年を迎えた今、若い人に伝えておきたい後悔があるそうです。いつも我慢してばかりだった昔の自分に、今のAさんがかけてあげたい言葉とはいったいどのようなものなのでしょうか。 夫定年後、平穏な暮らし Aさんは60代の主婦。3人の子どもを育て上げ、現在は定年を迎えた夫と2人で暮らしています。