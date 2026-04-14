タレントの上沼恵美子が13日にABCラジオで放送された「上沼恵美子のこころ晴天」でパーソナリティーをつとめ、「仕事に勝るものはない。10円でも100円でももらってる責任感」と、いくつになっても仕事をしていることの大切さを説いた。 【写真】優しくほほ笑む上沼恵美子の夫、上沼真平さん 番組ではコロナ禍を経て服装がゆるくなってきたことが話題になり、男性はジャージーをはくことが多くなった