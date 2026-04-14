バラエティ番組『相席食堂』（4月7日放送）で、出演した女性声優に対する不適切な行為があったとして、ABCテレビが該当のシーンを削除した。問題となったのは、ロケ先のうなぎ店で串打ち体験に取り組む女性声優に対し、男性店主が腰付近に両手で触れた場面だ。さらに、その様子をスタジオの芸人が「笑い」に変える演出も、そのまま放送されていた。同局はメディアの取材に対して「出演者に対する不適切行為があったことは確認して