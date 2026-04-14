部下との面談で「言い方を誤った」と後悔した経験はないだろうか。ユームテクノロジージャパン株式会社の調査（2026年3月、管理職400人対象）によると、約8割が準備不足のまま対話に臨み、対応ミスを経験している。業務効率化が進む一方で、人と向き合う難しさはむしろ増している実態が浮かび上がった。同調査では、AI導入により半数以上が定型業務の効率化を実感した一方、約半数が「対人・思考業務の負荷が増した」と回答。