◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１４日、栗東トレセン皐月賞３勝の武豊騎手と挑むロードフィレール（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）は栗東・坂路をキャンター。軽い脚取りで６３秒２―１４秒５でリズム良く駆け抜けた。田嶋助手は「ダメージもなく順調です。１回使った分上向いています」と出来を評価した。前走の若葉Ｓは７か月半の休み明けだったが、終始２番手で運ん