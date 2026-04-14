◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（１４日・草薙）３月３１日から６月３０日までハヤテに派遣されている巨人の育成・代木大和投手（２２）が１４日、２軍戦の試合前練習で首脳陣、選手らと再会した。石井琢朗２軍監督とは、身ぶり手ぶりを交えて話す場面も見られた。代木は明徳義塾から２１年ドラフト６位で入団。２４年４月に左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術を受け、昨季から育成で再出発。復帰後は自己最速の１５５キロ