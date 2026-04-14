9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が22日発売の『VOCE6月号』（講談社）通常版表紙＆特集に初登場した。【写真】芋を掘る姿のエレガントな舘様こと宮舘涼太「美って強さ。強さって美だてBeauty upDATE！」と題した特集で宮舘は、春のやわらかな光を感じながら、ナチュラルムードの輝きを放っている。指先の隅々まで美しく力強いパフォーマンス、そして佇まい、精神的なタフネスなど、軸のぶれない“美”を感じさせる宮舘の