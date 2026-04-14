8人組グループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝が出演するTBS系『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』が14日午後11時56分から放送される。今年1月からは日曜の昼帯で不定期放送されていたが、この4月から火曜の深夜帯でレギュラー放送がスタートした。【番組カット】冒険隊の服を着て口を開けて笑っている原嘉孝と篠塚大輝同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未