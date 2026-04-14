東京2025世界陸上から約半年。男子400mで日本歴代最高となる6位入賞を果たした中島佑気ジョセフ（24、富士通）が、2月下旬からオーストラリア・ゴールドコーストで約1か月の合宿を行った。【写真を見る】中島佑気ジョセフのオーストラリア合宿に密着南半球はちょうど夏真っ盛り。30度を超える気温と強い日差しの中、普段から練習をともにする東洋大学の学生たちとひたすら走り込み、時には嘔吐するほどハードなメニューもこなした