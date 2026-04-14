ヒップホップアーティストのAK-69がきょう14日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：16※関西ローカル）に出演する。【動画】着用しているジュエリーは”8千万円”『相席食堂』に登場したAK-69長野県佐久市にやって来たAK-69。名古屋のストリートから成り上がり、日本武道館に5回も立ったヒップホップ界のレジェンドだ。最近では恋愛リアリティー番組『ラヴ上等』のМCでも話題になった。およそ8千万円のジュエリーをじゃら