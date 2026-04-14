俳優・高橋一生が主演するテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（毎週火曜後9：00）の初回拡大SPがきょう14日に放送される。【写真】全然違う！一人二役を演じる高橋一生本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が