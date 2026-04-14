元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が、14日放送のTBSラジオ「大島由香里 Brand−New Morning」（月〜木曜前5・00）にゲスト出演。大量にコレクションしているものについて明かした。夜型という柏木は、「寝る前に携帯を見るのが日課になっちゃって。朝苦手ですね。休みの日だと全然起きれない」と説明。パーソナリティーの大島由香里から何を見ているのかと聞かれると、「Xが、辞めたいんですけど、おすすめが表示されるよう