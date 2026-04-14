自民党大会の自衛官による君が代斉唱に関し、陸上自衛隊トップの荒井正芳陸上幕僚長は14日、記者会見で「法令に抵触しないと報告を受けていた。職務ではなく私人として歌唱したもので、不適切だったとは考えていない」と述べた。