女優の長谷川京子（47）が14日、自身のインスタグラムを更新。親交のある人気芸人との写真を披露した。長谷川はストーリーズで「Last Saturday（＝先週の土曜）」と書き出し、お笑い芸人のCRAZY COCOとの2ショット写真をアップ。続く投稿で、知人の誕生日を祝う朝食会での集まりだったことを明かした。これを受けて、COCOも自身のストーリーズで「大大大好きなラブちゅっちゅハグベイビーな京子さん」とコメント。長谷川の隣