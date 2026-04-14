マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（６月１２日公開）のワールドプレミアが、このほど、ドイツ・ベルリンで開催され、女優・米倉涼子がゲストとしてレッドカーペットを歩いた。まだ冬の寒さの残るベルリンだが、米倉は肩を出した黒いドレスで登場。カメラマンの要望に答え、さまざまなポーズでオーラを振りまいた。自身のＳＮＳでは「その存在と音楽が、今なお世界中で愛され続けている理由を