ママが部屋の片づけをしていると、横で赤ちゃんがなぜか自撮り…！？スマホに映し出されていた光景が話題を呼び、投稿は122万回再生を突破。「まって可愛すぎるｗｗ」「カメラワーク完璧！」といった爆笑のコメントが寄せられることとなりました。 【動画：なぜか『赤ちゃんがスマホで自撮り』をして号泣…思わず笑う『まさかの光景』】 赤ちゃんがスマホで自撮り！？ 赤ちゃんの予測不能な行動には思わず笑ってしま