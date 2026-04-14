繊細な輝きで日常を彩る韓国アクセサリーブランド「engbrox（エングブロックス）」が日本初進出。2026年4月17日（金）〜 2026年5月20日（水）の期間限定でPOPUPを開催する。engbroxは、日常の何気ない瞬間からインスピレーションを受けて誕生したブランド。ロマンティックでありながらシック、ユニークでありながらコンテンポラリーな感性を宿したジュエリーとアクセサリーを提案する。【開催概要】engbrox POPUP STORE EVENT期間