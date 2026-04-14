名古屋にあるユニークな仕掛け満載のカフェ「SECOND HOME」。隠し扉の先に広がる遊び心あふれる空間と、オーストラリアの味が楽しめる店として人気を集めています。 ■さまざまな仕掛けがあるカフェ 2026年2月に名古屋市中区の白川公園近くにオープンした「SECOND HOME」。地下に続く階段を下りていくと、壁にいくつもの絵画が並び、その先は行き止まりに見えます。 入り口を探すと、大