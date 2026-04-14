ロブレスキが相方の捕手に感謝の思いを述べた(C)Getty Imagesドジャースのジャスティン・ロブレスキが現地時間4月13日、本拠地でのメッツ戦に先発登板し、8回2安打無失点2奪三振の好投を見せ、今季2勝目を挙げた。【動画】冷静沈着かつ精密な投球！ロブレスキの快投シーンをチェック米メディア『ClutchPoints』は、ロブレスキの快刀乱麻の投球について「この左腕はマウンド上で冷静沈着かつ精密なピッチングを披露。今季のドジ