森下はリーグトップの6本塁打をマークと勢いが止まらない（C）産経新聞社近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」。今回は好調な阪神の主力打者をクローズアップする。【動画】森下は初回に3試合連続となる先制の6号ソロを放つ首位を走る阪神が飛ばしている。開幕から5カード連続で勝ち越しに成功。15試合を消化し、貯金7と独走気配を見せつつある。打線の力も大きい。左の大砲・佐藤輝明は打率