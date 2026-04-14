◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人は１４日、今季初めて甲子園での阪神戦に臨む。昨年限りで現役引退し、今季から編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏が遠征に同行。水野編成本部長らフロント陣とともに球場を訪れ、グラウンドに姿を見せた。ベンチでは坂本勇人内野手と「サカチョー」で話をする場面もあった。