阪神電鉄は１４日までに、開業記念日の２５年４月１２日から２６年３月３１日まで実際に掲出していた「阪神電気鉄道株式会社 開業１２０周年記念」副標（予備含む）を、鉄道甲子園オンラインショップにおいて数量限定発売すると発表した。発売枚数は５０枚で、１枚税込み１万２０００円。受付期間は１６日までで、購入希望者多数の場合は抽選となる。当選通知及び発送は、４月下旬以降を予定している。