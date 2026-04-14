俳優の柳沢慎吾が１４日、都内で、この日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「リボーン最後のヒーロー」（高橋一生主演、火曜・後９時）のトークイベントに出席した。１人２役に挑む高橋一生から呼び込まれ、岸本加世子と共に登場。共演者、来場者から驚きの声が上がる中、印刷工場の社長を演じている柳沢は「商店街帰り。スタッフーと一緒に来た！」と話すと、場内から大爆笑が起こった。現場のムードメーカー的存在という